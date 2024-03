BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagvormittag im Aufwind

So bewegt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 4,98 GBP.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BP konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 4,98 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,99 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,97 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 457.669 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,81 Prozent hinzugewinnen. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,41 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 12,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,302 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,23 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 06.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,26 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 52.141,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.257,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte BP am 07.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,801 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt letztendlich

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer