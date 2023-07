BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagmittag mit Kursplus

BP im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 4,75 GBP zu. Die BP-Aktie legte bis auf 4,77 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,76 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3.996.796 BP-Aktien.

Bei 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 20,03 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,74 GBP am 26.07.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 21,25 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,10 GBP.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 02.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BP ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 56.182,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49.258,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte BP am 01.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,945 USD je Aktie.

