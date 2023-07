BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,74 GBP zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,74 GBP zu. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,78 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,76 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.414.702 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 20,35 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.07.2022 (3,74 GBP). Mit einem Kursverlust von 21,04 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,10 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 02.05.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 56.182,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49.258,00 USD in den Büchern standen.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 30.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,945 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

