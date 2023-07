BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Freitagvormittag

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 4,76 GBP zu.

Um 09:07 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 4,76 GBP zu. Die BP-Aktie legte bis auf 4,77 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 4,76 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 412.995 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Bei 3,74 GBP erreichte der Anteilsschein am 26.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 21,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,10 GBP.

BP ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 56.182,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 49.258,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte BP am 01.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 30.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,945 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

