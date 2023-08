BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BP am Mittag zu

Blick auf BP-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BP. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 4,83 GBP. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,83 GBP. Mit einem Wert von 4,75 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 2.785.951 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,04 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,21 GBP. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Abschläge von 12,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,10 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 28,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 67.866,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48.538,00 USD.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 29.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,895 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

