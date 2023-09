BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 5,26 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 5,26 GBP. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 5,29 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,19 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.928.197 Stück gehandelt.

Am 11.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 7,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,21 GBP. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,10 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 01.08.2023 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,44 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 48.538,00 USD in den Büchern – ein Minus von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 67.866,00 USD erwirtschaftet hatte.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2023 0,888 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

STOXX-Handel STOXX 50 notiert nachmittags im Plus

STOXX-Handel STOXX 50 notiert im Plus