Kurs der BP

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Dienstagnachmittag an

21.10.25 16:08 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Dienstagnachmittag an

Die Aktie von BP zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 4,12 GBP nach oben.

BP plc (British Petrol)
4,78 EUR 0,03 EUR 0,62%
Um 15:53 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 4,12 GBP nach oben. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,15 GBP an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,13 GBP. Zuletzt wechselten via London 7.446.769 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 4,71 GBP markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 12,49 Prozent niedriger. Bei 3,29 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,14 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,328 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,66 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BP 34,91 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,49 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,460 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

