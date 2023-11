BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 4,75 GBP.

Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 4,75 GBP abwärts. Die BP-Aktie sank bis auf 4,74 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,77 GBP. Zuletzt wechselten via London 2.490.509 BP-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,07 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 4,47 GBP. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 6,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,22 GBP für die BP-Aktie.

BP ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53.269,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,899 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Montagnachmittag leichter

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen