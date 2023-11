BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Dienstagvormittag ins Minus

BP im Blick

Die Aktie von BP gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 4,78 GBP abwärts.

Die BP-Aktie notierte um 09:06 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4,78 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,75 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,77 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 598.999 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,43 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 4,47 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,22 GBP an.

BP ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,43 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 53.269,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,17 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,899 USD je Aktie.

