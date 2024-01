BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 4,44 GBP.

Die BP-Aktie musste um 11:49 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 4,44 GBP. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 4,43 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,45 GBP. Zuletzt wechselten via London 4.412.911 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,71 GBP markierte der Titel am 11.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,52 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (4,42 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,20 GBP.

Am 31.10.2023 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 53.269,00 USD im Vergleich zu 55.011,00 USD im Vorjahresquartal.

BP wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 11.02.2025 werfen.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,800 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

