BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagnachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 4,45 GBP.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,45 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,41 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,45 GBP. Bisher wurden via London 12.364.886 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 0,76 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,20 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 31.10.2023. Das EPS belief sich auf 0,19 USD gegenüber 0,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 53.269,00 USD in den Büchern – ein Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 55.011,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 11.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,800 USD je BP-Aktie belaufen.

