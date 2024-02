BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagvormittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,72 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 4,72 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,72 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,71 GBP. Zuletzt wechselten 421.144 BP-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,64 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,56 Prozent hinzugewinnen. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,230 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,302 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,20 GBP aus.

Am 06.02.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,26 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,71 Prozent auf 52.141,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.257,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. BP dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,787 USD je Aktie belaufen.

