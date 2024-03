BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BP. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 5,03 GBP.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 5,03 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,03 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,97 GBP. Bisher wurden via London 7.387.474 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 5,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Bei 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,302 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,23 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 06.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 52.141,00 USD im Vergleich zu 69.257,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 06.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,802 USD je Aktie aus.

