BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BP. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 5,17 GBP zu.

Um 09:07 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 5,17 GBP zu. Die BP-Aktie legte bis auf 5,18 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den London-Handel startete das Papier bei 5,16 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.011.367 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,85 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,41 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 14,60 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,303 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,23 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 06.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BP ein EPS von 0,26 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BP 52.141,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 69.257,00 USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte BP am 07.05.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,805 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

