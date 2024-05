BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,6 Prozent auf 4,83 GBP ab.

Das Papier von BP befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,6 Prozent auf 4,83 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,80 GBP. Bei 4,82 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.277.519 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,62 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 16,40 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,41 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 8,67 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 USD an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,305 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,37 GBP aus.

Am 07.05.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 38,55 Mrd. USD im Vergleich zu 46,24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,955 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

