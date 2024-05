BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochvormittag billiger

BP im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Das Papier von BP befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,8 Prozent auf 4,82 GBP ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,8 Prozent auf 4,82 GBP. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,81 GBP. Bei 4,82 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 940.253 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,60 Prozent. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 8,52 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,220 USD an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,305 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,37 GBP für die BP-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 07.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,955 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich mit Abgaben

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr abgeworfen

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 nachmittags fester