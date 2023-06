BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel BP 5,35 EUR

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 4,62 GBP. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,59 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,62 GBP. Zuletzt wechselten 2.572.547 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,71 GBP markierte der Titel am 11.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,51 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,59 GBP am 15.07.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,48 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 02.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56.182,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 49.258,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von BP.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2023 0,991 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

