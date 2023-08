BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Dienstagmittag an Boden

BP im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,79 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 4,79 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,80 GBP aus. Bei 4,78 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.597.651 BP-Aktien.

Am 11.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 19,04 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,21 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,13 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,10 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 01.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48.538,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 67.866,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,895 USD im Jahr 2023 aus.

