BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,21 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,21 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,22 GBP an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,17 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 872.553 Stück.

Am 11.02.2023 markierte das Papier bei 5,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,46 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 4,21 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,10 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 48.538,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67.866,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte BP am 31.10.2023 vorlegen. Am 29.10.2024 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,888 USD je BP-Aktie.

