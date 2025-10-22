BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP steigt am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 4,21 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 4,21 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 4,21 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,18 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 819.060 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 4,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 10,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Mit einem Kursverlust von 21,76 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,328 USD je BP-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,66 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 05.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 34,91 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,49 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 04.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,460 USD je BP-Aktie.

