BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochmittag auf rotem Terrain

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 4,73 GBP abwärts.

Das Papier von BP befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,8 Prozent auf 4,73 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,72 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,78 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.510.774 BP-Aktien.

Am 11.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 4,47 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 5,43 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,22 GBP aus.

Am 31.10.2023 hat BP die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,43 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53.269,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,899 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

Gute Stimmung in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt am Dienstagmittag nach