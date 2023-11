BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von BP zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 4,78 GBP.

Das Papier von BP legte um 09:06 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,78 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,78 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 4,78 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 513.641 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 19,41 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 4,47 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 6,39 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,22 GBP.

Am 31.10.2023 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 53.269,00 USD in den Büchern – ein Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 55.011,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die BP-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,899 USD im Jahr 2025 aus.

