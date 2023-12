BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteuert sich am Freitagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von BP zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 4,69 GBP.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Bei 4,70 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,68 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.181.640 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2023 auf bis zu 5,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 21,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,47 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 4,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,27 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 31.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 USD, nach 0,43 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 53.269,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55.011,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 11.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,833 USD je BP-Aktie.

