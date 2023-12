BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 4,67 GBP.

Um 13:35 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,67 GBP nach oben. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,70 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,68 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.521.364 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 22,11 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,47 GBP. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 4,28 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,27 GBP je BP-Aktie an.

BP gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,43 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 53.269,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 55.011,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 11.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,833 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

