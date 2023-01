BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag im Plus

Um 04:22 Uhr sprang die BP-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 5,46 EUR zu. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,48 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,43 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 619.831 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 5,82 EUR erreichte der Titel am 30.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 6,27 Prozent zulegen. Am 15.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 33,37 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 5,69 GBP.

Am 01.11.2022 hat BP die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,43 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 55.011,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BP einen Umsatz von 37.867,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 07.02.2023 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 06.02.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,47 USD je Aktie in den BP-Büchern.

