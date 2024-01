BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagmittag fester

Blick auf BP-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 4,49 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 4,49 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,53 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,51 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.430.359 BP-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 21,30 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,41 GBP am 22.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,20 GBP aus.

Am 31.10.2023 hat BP die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,17 Prozent auf 53.269,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 11.02.2025.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,799 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

