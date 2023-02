BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von BP

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 6,08 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 6,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,08 EUR. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 19.377 Aktien.

Am 10.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 5,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,09 EUR am 15.03.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 48,73 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,29 GBP aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 07.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 52.238,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.257,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 30.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 1,09 USD je Aktie aus.

