BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 5,24 GBP zu.

Das Papier von BP konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 5,24 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 5,25 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,24 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 596.084 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. 7,23 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 15,87 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,303 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,23 GBP je BP-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 06.02.2024. BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,26 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 52,14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 24,71 Prozent verringert.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,808 USD je Aktie.

