BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Mittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 4,83 GBP.

Um 11:49 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,83 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,84 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,80 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.483.309 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,62 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 16,33 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,73 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,305 USD, nach 0,220 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,37 GBP je BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,55 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BP am 30.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BP.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,778 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsende nach

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone

STOXX 50-Handel aktuell: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittwochmittag