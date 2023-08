BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochvormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,76 GBP abwärts.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 4,76 GBP ab. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,75 GBP ab. Den Handelstag beging das Papier bei 4,76 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 350.279 BP-Aktien.

Am 11.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,21 GBP am 29.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,10 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 01.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.538,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.866,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 29.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,895 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

