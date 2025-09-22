DAX23.647 +0,5%ESt505.467 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1794 ±-0,0%Öl66,54 ±-0,0%Gold3.757 +0,3%
Aktienkurs im Fokus

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag freundlich

23.09.25 09:26 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,25 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,90 EUR 0,04 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 4,25 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,26 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 4,26 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 456.454 BP-Aktien.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,59 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 05.08.2025 vor. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP im Vergleich zu 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,448 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

