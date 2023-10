BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verzeichnet am Vormittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BP. Die Aktie verlor zuletzt in der CHX-Sitzung 0,6 Prozent auf 5,43 GBP.

Die BP-Aktie notierte im CHX-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 5,43 GBP. Die BP-Aktie sank bis auf 5,37 GBP. Zum CHX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,40 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 477.114 BP-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,71 GBP) erklomm das Papier am 11.02.2023. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 5,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,47 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,57 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,27 GBP.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48.538,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 67.866,00 USD in den Büchern gestanden.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte BP die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,911 USD je BP-Aktie.

