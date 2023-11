BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kurs der BP

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 4,74 GBP.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 4,74 GBP zu. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,75 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,70 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 5.871.432 BP-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2023 auf bis zu 5,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 20,40 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 4,47 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 5,62 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,22 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 31.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53.269,00 USD – das entspricht einem Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,843 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Verluste in London: FTSE 100 fällt schlussendlich

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Zurückhaltung in London: FTSE 100 verliert nachmittags