BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,72 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 4,72 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,73 GBP aus. Bei 4,70 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 296.294 BP-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2023 auf bis zu 5,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 21,00 Prozent wieder erreichen. Bei 4,47 GBP erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,22 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 31.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 53.269,00 USD, gegenüber 55.011,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,17 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BP wird am 06.02.2024 gerechnet.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,843 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Verluste in London: FTSE 100 fällt schlussendlich

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Zurückhaltung in London: FTSE 100 verliert nachmittags