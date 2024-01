BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Abschlägen

BP im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,49 GBP ab.

Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 4,49 GBP. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,48 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,50 GBP. Zuletzt wechselten via London 3.702.402 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 27,10 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,41 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,20 GBP für die BP-Aktie.

BP ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,43 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 53.269,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55.011,00 USD US-Dollar umgesetzt.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 11.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,799 USD im Jahr 2023 aus.

