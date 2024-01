BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tritt am Vormittag auf der Stelle

Blick auf BP-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 4,51 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der BP-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 4,51 GBP. Bei 4,52 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,49 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den London-Handel startete das Papier bei 4,50 GBP. Zuletzt wechselten via London 735.327 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP. Gewinne von 26,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 4,41 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 2,26 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,20 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 31.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 53.269,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 55.011,00 USD umsetzen können.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,799 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

