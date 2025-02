BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Montagmittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BP. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 4,49 GBP.

Das Papier von BP konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,49 GBP. Bei 4,50 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,48 GBP. Zuletzt wurden via London 2.265.912 BP-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,41 GBP) erklomm das Papier am 13.04.2024. 20,45 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,65 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,328 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,30 GBP je BP-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 11.02.2025. BP hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,02 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte BP am 29.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,570 USD je Aktie belaufen.

