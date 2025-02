BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagnachmittag leichter

So entwickelt sich BP

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,5 Prozent auf 4,45 GBP ab.

Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 4,45 GBP. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,45 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,48 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 6.846.815 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 5,41 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 21,43 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,65 GBP. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 18,02 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,328 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,30 GBP je BP-Aktie aus.

Am 11.02.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 35,70 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 42,03 Mrd. GBP umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BP dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,570 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

