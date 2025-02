BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Die Aktie von BP zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 4,49 GBP zu.

Um 09:07 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,49 GBP nach oben. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,50 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,48 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 343.634 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 5,41 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,328 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,29 GBP je BP-Aktie aus.

BP veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,570 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich

Handel in London: Das macht der FTSE 100 aktuell

Börse Europa in Grün: STOXX 50 notiert mittags im Plus