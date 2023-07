So entwickelt sich BP

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Montagmittag nordwärts

24.07.23 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 4,78 GBP.

Die BP-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,78 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,78 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,75 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3.237.603 BP-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,74 GBP erreichte der Anteilsschein am 26.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,70 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,10 GBP. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 02.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 56.182,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49.258,00 USD umgesetzt. Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert. Am 30.07.2024 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,943 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BP-Aktie Gas, Strom, Öl & Co: Aktuelle Entwicklungen der Energiepreise und Rohstoffkonzern-Aktien von GAZPROM, Shell & Co. im Überblick FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen BP-Investment verdient Schwarzes Gold im Fokus: Die Geschichte des britisches Mineralölunternehmens BP

