BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteidigt Stellung am Vormittag

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BP-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 4,76 GBP.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der BP-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 4,76 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,77 GBP aus. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,75 GBP. Bei 4,75 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 510.840 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 19,94 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 3,74 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2022). Abschläge von 21,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,10 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 02.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 56.182,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49.258,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,06 Prozent gesteigert.

Die BP-Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 30.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,943 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Gas, Strom, Öl & Co: Aktuelle Entwicklungen der Energiepreise und Rohstoffkonzern-Aktien von GAZPROM, Shell & Co. im Überblick

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen BP-Investment verdient

Schwarzes Gold im Fokus: Die Geschichte des britisches Mineralölunternehmens BP