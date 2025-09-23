BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP wird am Vormittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 4,31 GBP nach.

Die BP-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 4,31 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,29 GBP aus. Mit einem Wert von 4,31 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 332.011 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,34 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,29 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 23,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,59 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 05.08.2025. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 34,91 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,448 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

