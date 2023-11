BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagmittag mit Aufschlag

Blick auf BP-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 4,78 GBP zu.

Das Papier von BP legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 4,78 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,78 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,72 GBP. Zuletzt wechselten via London 2.419.074 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2023 auf bis zu 5,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,41 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (4,47 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 6,39 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,22 GBP.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,43 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 53.269,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55.011,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,843 USD je Aktie in den BP-Büchern.

