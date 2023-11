BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP schiebt sich am Freitagnachmittag vor

BP im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 4,77 GBP.

Die BP-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 4,77 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,78 GBP an. Bei 4,72 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 5.949.618 BP-Aktien.

Am 11.02.2023 markierte das Papier bei 5,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,58 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,47 GBP fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,22 GBP.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 31.10.2023. Es stand ein EPS von 0,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 USD in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53.269,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,843 USD je BP-Aktie belaufen.

