BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagvormittag kaum verändert

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BP zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BP-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 4,73 GBP.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der BP-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 4,73 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,74 GBP. Bei 4,70 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,72 GBP. Zuletzt wechselten 176.931 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 17,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 4,47 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 5,54 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,22 GBP je BP-Aktie aus.

BP veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,17 Prozent auf 53.269,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 55.011,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 vorlegen.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,843 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge

Zuversicht in London: FTSE 100 mit Zuschlägen