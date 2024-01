BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 4,59 GBP.

Das Papier von BP konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,4 Prozent auf 4,59 GBP. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,61 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,54 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.300.341 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP. 24,18 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 3,98 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,20 GBP an.

Am 31.10.2023 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 53.269,00 USD – eine Minderung von 3,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 55.011,00 USD eingefahren.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BP rechnen Experten am 11.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,798 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

