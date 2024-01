BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 4,56 GBP zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 4,56 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,56 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,54 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 565.154 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.02.2023 markierte das Papier bei 5,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 25,03 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,41 GBP am 23.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,33 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,20 GBP aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 31.10.2023 vor. BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,43 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 53.269,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,17 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 11.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,798 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 klettert mittags

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verliert am Mittag

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BP von vor 10 Jahren bedeutet