BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von BP. Kaum Ausschläge verzeichnete die BP-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 4,46 GBP.

Die BP-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,46 GBP an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,48 GBP. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,44 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,45 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 6.368.115 Stück.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 5,41 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 18,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,328 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,30 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,02 GBP je Aktie eingebüßt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,06 Prozent zurück. Hier wurden 35,70 Mrd. GBP gegenüber 42,03 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte BP am 29.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von BP.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,569 USD je Aktie aus.

