BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

BP im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Kaum Ausschläge verzeichnete die BP-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 4,47 GBP.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die BP-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 4,47 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,47 GBP aus. Die BP-Aktie sank bis auf 4,44 GBP. Bei 4,45 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 424.386 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 5,41 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 21,12 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,65 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,328 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 5,30 GBP.

Am 11.02.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,02 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 35,70 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,569 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich

Handel in London: Das macht der FTSE 100 aktuell

Börse Europa in Grün: STOXX 50 notiert mittags im Plus