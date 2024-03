BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP macht am Mittag Boden gut

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,03 GBP zu.

Um 11:49 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 5,03 GBP nach oben. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 5,05 GBP. Bei 5,00 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.278.047 BP-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Mit Abgaben von 12,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,302 USD, nach 0,220 GBP im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,23 GBP.

Am 06.02.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,26 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52.141,00 USD – eine Minderung von 24,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 69.257,00 USD eingefahren.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.05.2025 dürfte BP die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,802 USD je Aktie aus.

